США готовятся к контактам с Россией по вопросам контроля над вооружениями

Контакты между США и Россией по вопросу контроля над вооружениями находятся на стадии подготовки. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РИА «Новости».

«Мы в процессе планирования следующей встречи», — рассказал Прайс.

По его словам, контакты планируются в сфере контроля над ядерными арсеналами и другими видами вооружения.

Прайс напомнил, что позиция Вашингтона заключается в том, что «свет в отношениях США и РФ» не загорится по щелчку после двустороннего саммита президентов в Женеве от 16 июня. Как заявил представитель Госдепа, необходимо от 6 до 12 месяцев, чтобы можно было оценить, были ли у встречи Путина и Байдена результаты и выправляются ли отношения между Москвой и Вашингтоном.

16 июня в Женеве прошла встреча президентов России и США. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов, включая перерыв. Одной из ключевых тем стали стратегическая стабильность и разоружение.