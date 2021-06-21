В МИД Украины пригрозили России турецкими беспилотниками

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью турецкому агентству Anadolu рассказал, зачем Киев приобрел у Анкары ударные беспилотники.

По его словам, эти дроны нужны для сдерживания России, «чтобы она дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или крупномасштабную атаку на Украину».

Министр отметил, что украинская сторона закупает вооружения «для защиты».

«Если Россия атакует и втянется в крупномасштабный военный конфликт с нами, тогда мы будем применять беспилотники в любой части украинской территории, чтобы защитить себя», — сказал Кулеба, отвечая на вопрос, может ли Украина использовать беспилотники в Донбассе.

Он также посетовал, что Москва якобы пытается отговорить другие страны от продажи оружия Киеву.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства высоко оценил качество турецких беспилотников и заявил, что их планируется оснастить украинскими двигателям. Помимо этого, Украина намерена локализовать производство этих дронов, добавил он.

Ранее в компании Baykar, которая является ведущим производителем турецких беспилотников, сообщили о закупке Киевом ударных беспилотников Bayraktar.

В апреле стало известно, что украинские военные применили в Донбассе купленный у Турции ударный беспилотник Bayraktar TB2, способный нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.