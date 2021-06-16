Forbes: США могут спровоцировать ядерную войну

Журналист Лорен Томпсон в своей статье в издании Forbes выразил мнение, что Военно-воздушные силы (ВВС) США могут спровоцировать ситуацию, когда Пекин в качестве ответных мер будет вынужден использовать ядерное оружие.

Он утверждает, что Соединенные Штаты, если начнутся боевые действия, отправят в воздушное пространство КНР самолеты, которые способны переносить ядерные заряды.

Как пишет Defense News, в конце 2020 года ВВС США провели секретные учения, в которых смоделировали свои действия в случае возможного военного конфликта между Китаем и Тайванем в 2030 году.

По информации СМИ, в них приняли участие перспективный американский стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 и В-52, который стоит на вооружении с 1955 года.

В материале говорится, что гипотетическое вторжение было остановлено без применения ядерного оружия, но система стратегического предупреждения Китая пока не может быстро отличать ядерную и неядерную атаку.

Томпсон полагает, что китайское командование может не захотеть «ждать так долго, прежде чем ответить».

Он указал, что руководство КНР может посчитать, что американские стелс-бомбардировщики направлены для отслеживания межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь территории США, или для уничтожения систем стратегического военного управления.

Ранее командующий Стратегическим командованием США адмирал Чарльз Ричард заявил, что Соединенным Штатам следует готовиться к ядерной войне с Россией и Китаем.