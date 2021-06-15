В Подмосковье показали единственный в мире сверхтяжелый танк

В Танковом музее парка «Патриот» в Московской области показали редкие или существующие в единственном экземпляре образцы бронетехники. Среди экспонатов — сверхтяжелый танк Pzkpfw.VIII Maus, сообщает издание «Российская газета».

В переводе с немецкого название данного танка означает «Мышь».

Длина корпуса танка достигает 9 м, ширина — 3,67 м, высота — 3,66 м. При этом весит танк 182 т. Вооружение состояло из спарки 128-мм длинноствольной и 75-мм короткоствольной пушек.

Провести испытания сверхтяжелого Maus в боях с советскими танками под Берлином не удалось. Причиной стало то, что танки ломались из-за сложности с поворотом. В итоге немецкие танкисты были вынуждены взрывать танки из-за невозможности двигаться дальше.

Директор парка «Патриот» Игорь Барский рассказал, что новая экспозиция позволит посетителям оценить возможности исторических образцов танковой техники. Гости могут найти на выставочной площадке свыше 80 редких танков, самоходок, а также бронеавтомобилей.

Ранее сообщалось, что армия России получит почти 200 современных танков в 2021 году. Т-72Б3М — усовершенствованная версия основного боевого танка Т-72, он был впервые представлен в 2018 году на военно-техническом форуме «Армия».