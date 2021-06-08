Вице-премьер Украины рассказала о «самой большой ошибке» НАТО

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что самую большую ошибку НАТО допустил, что когда стал молчать по вопросу вступления украинского государства в альянс. Об этом пишет «Европейская правда».

По словам политика, Киев ждет «исторического ответа» после Бухарестского саммита НАТО 2008 года, когда члены блока подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на вступление.

«И после 13 лет молчания украинцы и лидеры Украины понимают, что молчание не приносит ответов от другой стороны. Это абсолютно самая большая ошибка, которую могли сделать союзники, — не давать ответ Украине и Грузии относительно позиции, которая уже была зафиксирована на Бухарестском саммите», — подчеркнула Стеванишина.

Она также добавила, что Украина уже вносит вклад в коллективную оборону НАТО, укрепляя его южный фланг.

Ранее портал Axios сообщил, что Киев неверно интерпретировал слова президента США Джо Байдена о возможности вступления Украины в НАТО. В СНБ подчеркнули, что Украина превратно восприняла заявление и внесла свои правки.