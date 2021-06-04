Минобороны обнародовало секретные документы по освобождению Латвии

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Солдаты Красной армии сжигают немецкий дорожный указатель Солдаты Красной армии сжигают немецкий дорожный указатель
Солдаты Красной армии сжигают немецкий дорожный указатель
РИА «Новости»

Минобороны России обнародовало секретные документы по освобождению Красной армией Латвии в годы Второй Мировой войны. Об этом сообщил телеканал «Известия».

Соответствующий документы представлены под общим названием «Жить в памяти и сердцах». В архивах представлены рапорты, донесения, сообщения, датированные 1944 годом.

В материалах речь идет о Прибалтийской операции рабоче-крестьянской Красной армии (РККА).

Наступление на Рижском направлении началось в сентябре 1944 года, в ней приняли участие 5 фронтов и 12 армий, таким образом эта операция была одной из крупнейших. Уже через месяц советские войска героически освободили Ригу.

Как указывает газета, эти факты в очередной раз доказываю, что СССР сыграл решающую роль в освобождении стран Прибалтики. При освобождении Латвии погибли 205 тыс. красноармейцев.

На территории латвийского государства находится более 360 братских могил.

Проект «Жить в памяти и сердцах» нацелен на то, чтобы сохранить историю. Проект подготовлен по поручению президента России.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс в ходе возложения цветов на Братском кладбище в Риге заявил, что для его страны Вторая Мировая война была «чужой».