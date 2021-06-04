Минобороны обнародовало секретные документы по освобождению Латвии

Минобороны России обнародовало секретные документы по освобождению Красной армией Латвии в годы Второй Мировой войны. Об этом сообщил телеканал «Известия».

Соответствующий документы представлены под общим названием «Жить в памяти и сердцах». В архивах представлены рапорты, донесения, сообщения, датированные 1944 годом.

В материалах речь идет о Прибалтийской операции рабоче-крестьянской Красной армии (РККА).

Наступление на Рижском направлении началось в сентябре 1944 года, в ней приняли участие 5 фронтов и 12 армий, таким образом эта операция была одной из крупнейших. Уже через месяц советские войска героически освободили Ригу.

Как указывает газета, эти факты в очередной раз доказываю, что СССР сыграл решающую роль в освобождении стран Прибалтики. При освобождении Латвии погибли 205 тыс. красноармейцев.

На территории латвийского государства находится более 360 братских могил.

Проект «Жить в памяти и сердцах» нацелен на то, чтобы сохранить историю. Проект подготовлен по поручению президента России.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс в ходе возложения цветов на Братском кладбище в Риге заявил, что для его страны Вторая Мировая война была «чужой».