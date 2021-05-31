Священник рассказал, в каких случаях в церкви будут освящать оружие

Русская православная церковь допускает благословение личного оружия, во всех остальных случаях предполагается окропление святой водой. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил представитель Московского патриархата при Совете Европы архимандрит Филипп (Рябых), ссылаясь на одобренный РПЦ документ «О благословении православных христиан на исполнение воинского долга».

«Он утверждает продолжение практики благословения воинов на защиту ближних и Отечества, допускает благословение личного оружия (например, кортика или сабли), но для остальных видов оружия предлагает только окропление святой водой. Это действие не придает сакральный характер оружию, но может оградить его носителей от чрезмерного и злонамеренного использования, противоречащего воинскому долгу и чести», — сказал архимандрит.

Рябых добавил, что благословение и освящение оружия является не только давней традицией, но и непростой богословской темой. С развитием военной техники эта практика была перенесена на новые виды вооружения, а специального церковного постановления в изменившихся условиях не появилось.

Ранее член Межсоборного присутствия, представитель РПЦ при совете Европы архимандрит Филипп (Рябых) заявлял, что Русская православная церковь собирается отказаться от благословения оружия.