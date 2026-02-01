Размер шрифта
Власти Таиланда признали кошек важной частью экономики

Nikkei Asia: правительство Таиланда признало кошек важной частью экономики
Andrei Kobylko/Shutterstock/FOTODOM

Правительство Таиланда признало кошек важной составляющей экономики страны. Об этом сообщает журнал Nikkei Asia.

«Рынок товаров для любителей кошек в Таиланде растет настолько, что правительство признало этих домашних животных важной частью экономики», — пишут журналисты.

Тайский рынок товаров и услуг для кошек достиг 367,8 млрд бат (891,9 млрд руб.). Nikkei Asia отмечает со ссылкой на данные N.C.C. Management & Development, что «рынок любителей кошек» превышает аналогичный рынок для собак (226,8 млрд бат, или 549,9 млрд руб.).

Аналитики подсчитали, что средние расходы на одну кошку составили от 3,5 тыс. до 6,8 тыс. бат в месяц (8,4-16,4 тыс. руб.). Это превышает средний показатель для собак (3,5-5,5 тыс. бат, или 8,4-13,3 тыс. руб.).

По оценкам опрошенных изданием экспертов, в прошлом году темп роста рынка товаров и услуг для кошек в Таиланде впервые обошел аналогичный рынок для собак. Журнал также сообщает, что кошки пользуются сравнительно большим спросом у населения, чем собаки, как более компактные питомцы. В частности, это объясняется тем, что из-за роста городского населения тайцы сталкиваются с дефицитом жилого пространства.

Ранее в Госдуме анонсировали рассмотрение закона об ограничении числа кошек и собак в квартирах.
 
