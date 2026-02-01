В Европе рассказали, как от зеленой повестки вернулись к поиску нефти

Европейские страны возобновили поиски собственных запасов нефти и газа, решив отойти от своего прежнего курса, ориентированного на возобновляемую зеленую энергетику. Об этом глава независимой газовой компании Energean Маттиос Ригас заявил в интервью Financial Times.

Он отметил, что изменение подхода уже заметно в Греции, Италии и на Кипре, в странах, где работает Energean.

Ригас добавил, что еще пять-семь лет назад Афины говорили только о зеленых инвестициях, а также о закрытии угольных электростанций. Сегодня одним из основных пунктов повестки греческой стороны стал проект бурения скважины совместно с Exxon в западной части страны. Ригас считает, что это может приблизить Грецию к энергетической независимости.

Он рассказал, что в последний год переход к чистой энергетике в Европе замедлился, потому что альтернативы вроде водорода остаются слишком дорогими.

До этого американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс заявил, что Европа, запретив поставки российского газа, обеспечила себе упадок.

Ранее в Европе подскочили цены на газ.