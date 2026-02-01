Максим Аверин рассказал о конфликте с Еленой Яковлевой

Актер Максим Аверин рассказал в интервью Надежде Стрелец, что у него случались конфликты с коллегой Еленой Яковлевой на съемках сериала «Склифосовский».

По словам Аверина, он и Яковлева «очень хорошо потерлись» на съемочной площадке. Артист подчеркнул, что любит таких партнеров по кадру, потому что это может создать химию между персонажами в картине.

Аверин назвал крутым и клевым, что между ним и Яковлевой случилось противостояние. Как подчеркнул актер, это привело к хорошему результату на проекте.

«Я просто сказал: «Какой мне танец перед вами станцевать, чтобы вы меня хотя бы учитывали?» И всё. И вспыхнуло. Ну вспыхнуло – потушили. Всё нормально. Людям что? Смотрят, а в кадре есть прекрасная живая история», — поделился артист.

В июле 2024 года Максим Аверин опроверг, что его переход из Театра сатиры в «Ленком Марка Захарова» связан со сменой руководства. Он отметил, что он получил приглашение от директора «Ленкома» Марка Варшавера еще три года назад.

