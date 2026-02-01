Размер шрифта
Максим Аверин рассказал о конфликте с Еленой Яковлевой

Актер Максим Аверин рассказал в интервью Надежде Стрелец, что у него случались конфликты с коллегой Еленой Яковлевой на съемках сериала «Склифосовский».

По словам Аверина, он и Яковлева «очень хорошо потерлись» на съемочной площадке. Артист подчеркнул, что любит таких партнеров по кадру, потому что это может создать химию между персонажами в картине.

Аверин назвал крутым и клевым, что между ним и Яковлевой случилось противостояние. Как подчеркнул актер, это привело к хорошему результату на проекте.

«Я просто сказал: «Какой мне танец перед вами станцевать, чтобы вы меня хотя бы учитывали?» И всё. И вспыхнуло. Ну вспыхнуло – потушили. Всё нормально. Людям что? Смотрят, а в кадре есть прекрасная живая история», — поделился артист.

В июле 2024 года Максим Аверин опроверг, что его переход из Театра сатиры в «Ленком Марка Захарова» связан со сменой руководства. Он отметил, что он получил приглашение от директора «Ленкома» Марка Варшавера еще три года назад.

Ранее Максим Аверин вспомнил, как прекратил выступление на корпоративе из-за тарелок.
 
