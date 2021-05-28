В РПЦ намерены отказаться от освящения оружия

Член Межсоборного присутствия, представитель РПЦ при совете Европы архимандрит Филипп (Рябых) заявил о том, что русская православная церковь собирается отказаться от благословения оружия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

«В рассмотренном документе подчеркивается, что Церковь преподает благословение человеку – воину, на исполнение своего воинского долга. Конечно, этот долг предполагает использование различного вида оружия. Однако отдельного благословения самого оружия совершаться не будет», — отметил он.

Кроме того, отец Филипп подчеркнул, что «оружие может окропляться святой водой — как предмет, которым пользуется воин и за применение которого он несет ответственность».

По его словам, следующем этапом работы с документом будет вынесение на обсуждение Архиерейского собора, где он может быть принят, отправлен на доработку или отклонен.

«Можно сказать, что он прошел заключительную стадию экспертного обсуждения», — добавил представитель РПЦ.

Ранее Межсоборное присутствие Русской православной церкви разработало проект документа «О благословении православных христиан на исполнение воинского долга», в котором предлагается исключить из практики священников благословение оружия неизбирательного действия и массового поражения.