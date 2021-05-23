В США рассказали, чем бомбардировщик Ту-95МС превосходит американские аналоги

Стратегический бомбардировщик Ту-95МС превосходит американские аналоги, несмотря на то, что это довольно старая модель. Об этом сообщает издание 19fortyfive.

По данным издания, еще в 1981 году СССР перезапустил производство этих самолетов, поэтому сейчас они значительно лучше новых американских аналогов. Военный эксперт Питер Сучиу отметил, что еще одно преимущество Ту-95МС — способность перевозить крылатые ракеты Х-101. Это позволяет ему быть одним из главных элементов авиационной ядерной техники.

Отмечается, что Ту-95 используется уже 60 лет. Это единственный в мире находящийся на вооружении винтовой бомбардировщик.

Ранее сообщалось, что Россия разместит эскадрилью истребителей-бомбардировщиков Су-34 на архипелаге Земли Франца-Иосифа и Новосибирских островах, где уже готовится специальная инфраструктура. Как сообщил начальник штаба 45-й армии ВВС и ПВО Игорь Чуркин, с новой инфраструктурой авиация Северного флота сможет контролировать воздушное пространство в районе акватории Северного морского пути и обеспечит безопасность этой транспортной артерии.