Шойгу обсудил с главой минобороны Армении обстановку в Нагорном Карабахе

Глава Минобороны России Сергей Шойгу переговорил по телефону с исполняющим обязанности министра обороны Армении Вагаршаком Арутюняном относительно обстановки в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

Отмечается, что переговоры прошли в среду вечером, 19 мая.

«В ходе беседы обсуждена обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении.

17 мая стало известно, что Шойгу и Арутюнян в телефонном разговоре обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, обстановку в регионе и миротворческую операцию в Нагорном Карабахе.

До этого, 24 апреля, президент России и и.о. премьер-министра Армении провели телефонные переговоры.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры Российской Федерации, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.