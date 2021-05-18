Business Insider рассказал, как НАТО готовится к высадке спецназа в Крыму

Учения Trojan Footprint 21 и Black Swan 21, которые провело в начале мая 2021 года командование специальных операций Соединенных Штатов в Европе, направлены на отработку маневров в случае конфликта с Россией. Об этом сообщает издание Business Insider.

«Крым мог бы стать идеальной территорией для операций сил специального назначения ВМС. Команды «котиков» могут осуществлять высадку на берег, устраивать засады, проводить разведку на море и на суше, участвовать в подводных спецоперациях, например, устанавливая в океане датчики и ставя магнитные мины на вражеские корабли», — говорится в статье.

По мнению автора материала, Россия лишает американскую сторону господства на море и воздухе.

Также он добавил, что Крымский полуостров является мощной крепостью, которая защищает южные рубежи РФ на суше и в воздухе.

Кроме того, отмечается, что отработка маневров коснулась и экипажей боевых катеров специального назначения ВМС США. Согласно публикации, военные тренировались «эффективно действовать» в разных водоемах.

По словам одного из бойцов, главными преимуществами катеров являются скрытность и огневая мощь. Как уточнил автор, это позволит незаметно доставлять морпехов к российским объектам в Крыму.

К учениям американских военных присоединились спецназовцы из Австрии, Болгарии, Испании, Германии, Хорватии, Венгрии, Грузии, Черногории, Северной Македонии, Украины и Британии. Сами маневры проходили в Румынии и ряде стран Восточной Европы.

Ранее, 17 мая, в Эстонии стартовали крупнейшие с начала года военные учения «Весенний шторм», в которых приняли участие находящиеся в стране военнослужащие НАТО.