В Совфеде отложили рассмотрение денонсации Договора по открытому небу

Совет Федерации намерен рассмотреть денонсацию Договора по открытому небу (ДОН) 2 июня, на следующем пленарном заседании. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, передает РИА «Новости».

«Мы планируем рассмотреть денонсацию Договора по открытому небу на следующем пленарном заседании, 2 июня», — сказал политик.

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в свою очередь заявил, что Москва все еще надеется на то, что Вашингтон поменяет свое решение относительно договора. Государственная дума рассмотрит законопроект о денонсации Россией ДОН 19 мая.

«Мы понимаем, что надежды мало на то, что прошедшему уже через Государственную думу документу о денонсации как-то кто-то будет внимать в русле здравого смысла в США, но тем не менее надежда умирает последней», — сказал Слуцкий.

До этого официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты на данный момент не приняли решения по вопросу своего возвращения или невозвращения в ДОН. По его словам, в настоящее время ведется «активное изучение» связанных с этим вопросов.

11 мая российский президент Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу.

15 января Россия объявила о выходе из ДОН. Соглашение было подписано 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 22 ноября 2020 года США завершили процедуру по выходу из Договора.

Ранее сообщалось, что Государственная дума 18 мая рассмотрит законопроект о денонсации Договора по открытому небу (ДОН).