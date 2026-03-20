В Китае возбудили дело против бывшего настоятеля Шаолиньского монастыря

Китайская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего настоятеля Шаолиньского монастыря Ши Юнсиня. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По данным телеканала, ему предъявлены обвинения в растрате средств храма и получении взяток.

16 ноября Ши Юнсиня поместили под стражу из-за подозрения в коррупционных преступлениях.

В июле 2025 года административный отдел монастыря обвинил настоятеля в хищении средств и имущества Шаолиня, нарушении буддийских заповедей, неподобающих отношениях с несколькими женщинами и наличии внебрачных детей.

На следующий день его лишили сана. Новым настоятелем Шаолиня был избран Ши Иньлэ, ранее занимавший пост настоятеля Храма Белой Лошади (Баймасы) в Лояне.

Шаолиньский монастырь существует с V века нашей эры. Он стал известен благодаря монахам-бойцам, а в VI веке сюда пришел монах Бодхидхарма, который также оказал большое влияние на развитие Шаолиньского ушу. Монахи монастыря систематизировали и развивали различные техники кунг-фу, создав множество стилей и вспомогательных методик.

Ранее монах перечислил нарушенные обеты настоятеля монастыря Шаолинь.

 
Россияне могут лишиться привычных нейронок из-за нового закона. Как власти планируют регулировать ИИ
