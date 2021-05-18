Израиль ответил на выпущенные из Ливана ракеты

Шесть снарядов были запущены с территории Ливана по Израилю, израильская армия открыла ответный огонь. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на армейскую пресс-службу.

Согласно заявлению, военные засекли шесть неудачных попыток запуска из Ливана, однако они не пересекли границу Израиля.

«В ответ артиллерия армии обороны Израиля открыла огонь по источникам пусков», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что с территории Южного Ливана были выпущены три ракеты в сторону Израиля.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценивается в более чем 500 человек.