Шойгу рассказал об участии старообрядцев из тайги в обучении спецназа

Коренные жители труднодоступных территорий привлекаются для помощи в обучении российских военных, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Глава российского оборонного ведомства пояснил, что только люди, живущие в сложных условиях тайги, знают нюансы и тонкости выживания в такой местности.

«Мы открыли специальные центры <…> Я, во всяком случае, знаю многих таких людей, постарался привлечь их для того, чтобы они учили наших ребят. Их называют в миру старообрядцы, но они, это я должен вам сказать, невероятно опытные по жизни, рукастые», — рассказал Шойгу.

Так, в эфире программы были показаны кадры того, как во время экспедиции в республике Тыва бойцы российских Сил специальных операций посещают дом местных егерей.

Ранее сообщалось, что более 300 тысяч российских военнослужащих привлекались к плановым проверкам боеготовности за зимний период.