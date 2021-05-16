Генсек ООН назвал «совершенно ужасными» столкновения Израиля и сектора Газа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал боевые действия между Израилем и сектором Газа «совершенно ужасными», сообщает Reuters.

Генсек подчеркнул, что организация призывает стороны конфликта к немедленному прекращению огня и наращиванию усилий по переговорам.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у арабских семей.

По данным палестинских властей, число жертв превысило 100 человек. В Израиле заявили о гибели 11 человек, в том числе одного военного. Число пострадавших в Израиле оценили в более чем 500 человек.

Ранее в Израиле заявили, что с момента обострения конфликта из сектора Газа выпустили 2,9 тыс. ракет по израильской территории. По данным армии Израиля, 1150 ракет были перехвачены, а 450 упали в самой Газе.