В Белоруссии отметили совершенствование инфраструктуры НАТО у ее границ

Первый замначальника генштаба Вооруженных cил Белоруссии Игорь Король заявил в эфире телеканала СТВ о совершенствовании инфраструктуры НАТО у границ с республикой.

По его словам, за последние четыре года постоянно ведутся работы по созданию новых и совершенствованию старых каких-то объектов.

«Прежде всего, это делается с целью создания специализированной инфраструктуры, которая позволила бы перебросить с континентальной части США войска на территорию Европы и развернуть группировки», — считает Король.

Замначальника отметил, что в Польше завершилась модернизация пяти аэродромов, еще шесть взлетных площадок в Польше и странах Балтии продолжают усовершенствовать. Кроме того, НАТО занимается обновлением портов, военно-морских баз Прибалтики, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Белоруссия заподозрила НАТО в подготовке к применению силы против страны.