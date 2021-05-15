В Израиле прокомментировали атаку на здание с офисами СМИ в Газе

Армия Израиля прокомментировала атаку на многоэтажный дом в Газе, в котором располагались офисы международных СМИ и апартаменты.

«Истребители ЦАХАЛ недавно нанесли удар по многоэтажному зданию, в котором находилось военное оборудование, принадлежащее разведке ХАМАС», — говорится в Twitter израильских военных.

По их данным, в здании, где располагались офисы СМИ, скрывалась ХАМАС, используя гражданских в качестве живых щитов. Отмечается, что палестинская организация «намеренно размещает свои военные активы» в местах скопления мирных граждан в секторе Газа.

«Перед нападением ЦАХАЛ предупредил мирных жителей, оставшихся в здании, и дал им достаточно времени для эвакуации», — добавила армия Израиля.

Ранее сообщалось об авиаударе Израиля по многоэтажному зданию в Газе, где располагались офисы международных СМИ, таких как Associated Press и Al-Jazeera. Израильские военные дали час на эвакуацию людей из помещений, после чего начали атаку. В результате строение оказалось полностью разрушено.