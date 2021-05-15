В Израиле прокомментировали атаку на здание с офисами СМИ в Газе

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Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года
Последствия израильского удара по городу Газа, 12 мая 2021 года
Khalil Hamra/AP

Армия Израиля прокомментировала атаку на многоэтажный дом в Газе, в котором располагались офисы международных СМИ и апартаменты.

«Истребители ЦАХАЛ недавно нанесли удар по многоэтажному зданию, в котором находилось военное оборудование, принадлежащее разведке ХАМАС», — говорится в Twitter израильских военных.

По их данным, в здании, где располагались офисы СМИ, скрывалась ХАМАС, используя гражданских в качестве живых щитов. Отмечается, что палестинская организация «намеренно размещает свои военные активы» в местах скопления мирных граждан в секторе Газа.

«Перед нападением ЦАХАЛ предупредил мирных жителей, оставшихся в здании, и дал им достаточно времени для эвакуации», — добавила армия Израиля.

Ранее сообщалось об авиаударе Израиля по многоэтажному зданию в Газе, где располагались офисы международных СМИ, таких как Associated Press и Al-Jazeera. Израильские военные дали час на эвакуацию людей из помещений, после чего начали атаку. В результате строение оказалось полностью разрушено.