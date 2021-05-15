В СК заявили о снижении числа уклонистов от службы в армии в России

Число уклонистов от военной службы, которых ищут в призывную кампанию, сократилось в 3,1 раза. Речь идет о динамике за последние 10 лет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК России.

«Благодаря грамотно организованной работе снизилось более чем в 3,4 раза общее количество лиц, находящихся в розыске по уголовным делам, в 3,1 раза — военнослужащих, разыскиваемых за уклонение от военной службы», — уточнили в ведомстве.

В общей сложности, по данным СК, за 10 лет завершилось расследование свыше 10 тыс. уголовных дел, связанных с коррупцией.

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Призыв в России в ряды вооруженных сил в 2021 году стартовал 1 апреля. Он продолжится по 15 июля 2021 года среди россиян в возрасте от 18 до 27 лет.

В прошлом году 135 тыс новобранцев отправились на службу в рамках весеннего призыва.

Ко всему прочему, российские депутаты предложили обязать молодых людей призывного возраста самостоятельно являться в военкомат для постановки на учет.