ЦАХАЛ отказался комментировать данные о наземной операции в Газе

Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказался прокомментировать информацию о начале наземной операции в секторе Газа, сообщает РИА «Новости».

«В настоящий момент мы не можем ничего добавить к этим сообщениям <...> Мы не подтверждаем и не опровергаем информацию о начале наземного вторжения», — заявили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

По данным минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли 109 палестинцев. В Израиле заявили о гибели пяти человек, в том числе одного военного.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция в Газе будет длиться «сколько потребуется».