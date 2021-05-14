ВВС Израиля нанесли удар по штабу внутренней безопасности ХАМАС

Самолеты ВВС армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли бомбовый удар по зданию штаба внутренней безопасности ХАМАС в городе Рафах в секторе Газа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вида войск.

«Не так давно истребители ЦАХАЛа нанесли удар по зданию штаба внутренней безопасности и складу оружия, принадлежащему организации ХАМАС», — заявили в пресс-службе.

Вечером 11 мая на границах палестинского анклава началась крупнейшая за последние годы эскалация. Израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами, которые последовали после беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где пострадали более 700 палестинцев.

По данным минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли 56 палестинцев. В Израиле заявили о гибели пяти человек, в том числе одного военного.