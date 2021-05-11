Израильская армия ликвидировала более сотни целей в секторе Газа ударами ракет

Израильская армия в ночь на вторник, 11 мая, нанесла удары по 130 целям в секторе Газа, уничтожены 15 боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на представителя армии обороны Израиля.

Отмечается, что ракеты были выпущены по квартире командующего батальоном ХАМАС, находящейся в многоэтажном доме, по штаб-квартире военной разведки палестинского движения, по местам производства боеприпасов, по военным комплексам ХАМАС и «Палестинского исламского джихада (организация запрещена в России), а также по двум тоннелям, которыми пользовались террористы.

По словам собеседника издания, израильские военные готовы к нескольким сценариям, в том числе и к эскалации. Он добавил, что операция под названием «Стражи стены» продлится несколько дней и серьезно повредит ХАМАС, возможно также проведение наземной операции в секторе Газа.

Представитель армии обороны Израиля возложил вину за происходящее на ХАМАС.

По данным палестинского агентства WAFA, в результате ракетных ударов со стороны израильского государства погибли 24 человек, еще 103 человека получили ранения.

Ранее сообщалось, что палестинские радикалы из сектора Газа запустили по Израилю свыше 200 ракет.

До этого ракетная тревога прозвучала в Иерусалиме и Бейт-Шемеш. Еще палестинская группировка «Исламский джихад» заявила, что нанесла ракетный удар по городу Сдерот в Израиле. В Иерусалиме обострился израильско-палестинский конфликт.

Кроме того, Палестина сообщала о 20 погибших под авиаударами. «Еще 65 пять человек получили ранения», — заявил недавно представитель минздрава Палестины Ашраф аль-Кидра.