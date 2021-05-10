Немецкий журналист поделился впечатлениями с Парада Победы

Журналист немецкого издания Die Welt Кристоф Ваннер поделился впечатлениями с Парада Победы, который прошел в Москве в воскресенье, 9 мая, сообщает РИА «Новости».

По его словам, на военном параде в полной мере была продемонстрирована мощь российской армии.

«Укрепленная армия — это самый важный и самый эффективный внешнеполитический козырь Владимира Путина», — заявил Ваннер.

По словам коллег Ваннера из Die Welt, военный парад 9 мая стал «внешнеполитическим посланием» России к странам Запада.

Ранее пользователи Twitter назвали российский истребитель Су-57 достойным противником ВВС США.