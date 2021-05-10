Немецкий журналист поделился впечатлениями с Парада Победы
Данила Титоренко
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Журналист немецкого издания Die Welt Кристоф Ваннер поделился впечатлениями с Парада Победы, который прошел в Москве в воскресенье, 9 мая, сообщает РИА «Новости».
По его словам, на военном параде в полной мере была продемонстрирована мощь российской армии.
«Укрепленная армия — это самый важный и самый эффективный внешнеполитический козырь Владимира Путина», — заявил Ваннер.
По словам коллег Ваннера из Die Welt, военный парад 9 мая стал «внешнеполитическим посланием» России к странам Запада.
Ранее пользователи Twitter назвали российский истребитель Су-57 достойным противником ВВС США.
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