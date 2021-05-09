В Совфеде обвинили США в провокации из-за высадки десанта в Эстонии

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Нина Зотина/РИА «Новости»

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров считает провокацией высадку американских десантников в Эстонии. Об этом он заявил в беседе с RT.

«Когда мы на своей территории перемещаем войска, это считается угрозой всем странам, а то, что они прислали в Эстонию свой контингент, — это считается нормой», – отметил сенатор.

Он также напомнил, что изначально на Западе обещали, что Эстония будет пассивным членом Североатлантического альянса, однако в последнее время эту страну «превращают в активную мишень для возможного ответного удара».

«Они специально провоцируют нас на какие-то действия, чтобы потом заклеймить как агрессоров и наказать санкциями», – заключил Джабаров.

Ранее стало известно, что в рамках крупных учений Swift Response в Эстонии высадились 700 американских военнослужащих.