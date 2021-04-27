В сирийский город Камишлия введена российская военная полиция

В сирийский город Камишлия была введена российская военная полиция после столкновения между арабским и курдским населением. Об этом сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Карпов, пишет «Интерфакс».

«С целью недопущения провокаций проводится патрулирование районов города силами российской военной полиции при поддержке армейской авиации ВКС России», — сказал Карпов.

Он уточнил, что российские военные делают все возможное, чтобы разрешить конфликт.

«Усилиями центра по примирению враждующих сторон удалось добиться прекращения огня и стабилизировать обстановку», — сказал Карпов.

Ранее российская боевая авиация атаковала базу террористов в Сирии к северо-востоку от Пальмиры и уничтожила примерно 200 боевиков.

Российские военные узнали, что боевики замаскировали базу. Когда эта информация подтвердилась по нескольким источникам, самолеты ВКС атаковали объект. Из-за этого были уничтожены два укрытия, 24 пикапа с крупнокалиберными пулеметами и около 500 кг боеприпасов.