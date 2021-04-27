Шойгу прибыл в Узбекистан для переговоров

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
РИА «Новости»

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Узбекистан для проведения переговоров со своим коллегой, генерал-лейтенантом Баходиром Курбановым по теме регионального сотрудничества, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

«Главы военных ведомств обсудят в Бухаре проблемы международной и региональной безопасности, актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества», — указано в заявлении оборонного ведомства.

До этого Шойгу посетил Таджикистан, где договорился об объединении ПВО России и Таджикистана, а также пригласил представителей оборонного ведомства Таджикистана на IX Московскую конференцию по международной безопасности, Международный военно-технический форум и Армейские международные игры.

Ранее на заседании в Душанбе Шойгу заявил, что Россия не приемлет предупреждений от каких-либо стран о последствиях перемещения собственных войск на своей территории.