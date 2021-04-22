Власти Индонезии поделились подробностями исчезновения подлодки

Запаса кислорода на подводной лодке ВМС Индонезии, которая пропала с радаров, хватит до субботы, 23 апреля. Об этом сообщает издание Jakarta Post со ссылкой на военные источники.

Как пояснил адмирал Юдо Маргоно, морское судно до исчезновения было в хорошем состоянии.

«Мы потеряли связь с судном вчера в 3 часа ночи, поэтому она может продержаться до 3.00 ночи субботы», — пояснил адмирал.

Подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala 402 перестала выходить рядом с островом Бали. Это произошло во время учений. На подлодке находились не менее 53 человек. В результате Индонезия запрашивала помощь у Австралии и Сингапура. Помимо того, в поисках участвует Индия.

Точное местонахождение все еще неизвестно. KRI Nanggala 402 является одной из пяти подлодок, находящихся на вооружении флота Индонезии.

Ранее в Баренцевом море нашли затонувшую подлодку времен Великой Отечественной войны. Судно обнаружили в пределах немецкого минного заграждения «Бантос-А».