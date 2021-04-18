WSJ: Байден выведет войска из Афганистана вопреки мнению генералитета

Министр обороны США Ллойд Остин возражает вывода войск Соединенных Штатов из Афганистана, так как по мнению чиновника вывод американских солдат усугубит ситуацию в регионе и вызовет новый виток вооруженного противостояния, сообщает The Wall Street Journal.

По данным источников издания, министр обороны США доложил Джо Байдену о несогласии ключевых американских военных с необходимостью вывести войска из Афганистана. Среди этих военных указаны председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США (выполняет роль Генерального штаба) генерал Марк Милли, глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал Кеннет Фрэнклин Маккензи, а также командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал-лейтенант Скотт Миллер.

По мнению Ллойда Остина, вывод войск США из региона введет Афганистан в анархию и приведет к новым войнам.

Ранее Байден объявил вывод войск из Афганистана с 1 мая. Он пройдет постепенно и продлится до 11 сентября 2021 года.