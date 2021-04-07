Патрушев: Россия не планирует вмешиваться в конфликт в Донбассе

Россия не планирует вмешиваться в конфликт в Донбассе, однако внимательно отслеживает ситуацию, заявил секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев в интервью изданию «Коммерсантъ».

В ходе интервью журналист издания поинтересовался, есть ли у России «красные линии», в случае пересечения которых она готова открыто вмешаться в конфликт в Донбассе.

«Мы таких планов не вынашиваем, нет. Но внимательно отслеживаем ситуацию. Исходя из ее развития будут приняты конкретные меры», – ответил Патрушев.

При этом секретарь российского Совбеза выразил мнение, что обострение на востоке Украины является «следствием серьезных внутренних проблем», от которых Киев пытается отвлечь с помощью Донбасса.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы Украины могут начать полномасштабное нападение на Донбасс.

Впоследствии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что Киев будет открывать огонь только в случае атаки на украинские войска или в случае наличия угрозы для них. Украинский вице-премьер, министр по вопросам «временно оккупированных территорий» Алексей Резников в свою очередь отверг обвинения в подоготовке Киевом наступления в Донбассе.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.