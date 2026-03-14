Глава МИД Ирана: хваленый зонтик безопасности США оказался дырявым

Американский зонтик безопасности (ядерный зонтик — гарантии, предоставляемые США своим союзникам, предполагающие их защиту от нападения третьих стран с применением ядерного оружия) скорее притягивает беды, а не ограждает от них, написал в соцсети X глава МИД Ирана Аббас Арагчи. Так он отреагировал на призыв главы Белого дома к Китаю, Франции, Японии, Южной Корее, Великобритании и другим странам отправить военные корабли в район военного конфликта.

По словам дипломата, сейчас Вашингтон «умоляет» других, в том числе Пекин, помочь с обеспечением безопасности в Ормузском проливе.

«Хваленый зонтик безопасности США оказался дырявым...Иран призывает братских соседей изгнать иностранных агрессоров, особенно если их заботит лишь Израиль», — заявил министр.

В феврале помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению Кристофер Йо назвал предоставление союзникам ядерного зонтика важным вкладом Вашингтона в глобальный режим нераспространения ядерного оружия. Тогда же в СМИ появилась информация о том, что Европа серьезно пересматривает потенциал ядерного сдерживания РФ и стремится создать собственный ядерный зонтик на фоне ухудшения отношений с США.

Ранее полковник в отставке Михаил Ходаренок рассказал, что показали две недели войны в Иране.