Грустный клоун Непредсказуемый Предсказатель совершил суицид

Тело артиста Леонида Иванова нашли через несколько недель после суицида

Причиной смерти петербургского грустного клоуна Непредсказуемого Предсказателя (настоящее имя Леонид Иванов) стал суицид. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По словам директора уличного театра «Имени Которого нельзя называть», 50-летний артист жил один и мало с кем общался. Тело Леонида Иванова нашел собственник съемной квартиры, навестивший жилье 12 марта — через несколько недель после пропажи мужчины.

Непредсказуемый Предсказатель около 10 лет ходил на ходулях по Невскому проспекту и давал прохожим предсказания из разрисованного чемоданчика. Он был постоянным участником фестивалей уличных театров.

Как уточняет «Фонтанка», артист исчез 23 февраля.

Театральное сообщество намерено помочь семье покойного с организацией похорон. Известно, что родственники артиста живут в Ярославской области — вероятно, погребение состоится именно там. 15 марта церемония прощания с Леонидом Ивановым пройдет в Санкт-Петербурге.

