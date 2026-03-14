Искажение правды стало характерным признаком политики Великобритании. Так посольство России в Соединенном Королевстве отреагировало на заявления Лондона о якобы российской угрозе, сообщает РИА Новости.

В дипмиссии обратили внимание, что 10 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Брянску, применив ракеты Storm Shadow британского производства, поставляемые Киеву Лондоном.

«Построение политического нарратива на основе такой инверсии – это выбор, который выводит мораль за рамки политических соображений. Эта тенденция, к сожалению, стала чем-то вроде отличительной черты британского внешнеполитического и внутреннего дискурса», — заявили в посольстве.

В дипмиссии также отметили, что британские войска присутствуют вблизи границ РФ. Кроме того, авиация Британии осуществляют полеты вблизи воздушного пространства России для сбора информации, которая предоставляется ВСУ.

13 марта МИД России после атаки на Брянск франко-британскими ракетами призвал Париж и Лондон отказаться от действий по возвращению Украины в фокус мировой повестки.

