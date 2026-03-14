Почти 300 БПЛА атаковали регионы России

Российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за 10 часов уничтожили над восемью регионами страны 280 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ на канале в мессенджере Max.
В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 11:00 до 21:00. БПЛА пытались атаковать Брянскую, Калужскую, Белгородскую, Тверскую, Смоленскую и Курскую области, Краснодарский край и Московский регион.
До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще трех БПЛА противника, летевших к столице. Таким образом, за субботу, 14 марта, средства ПВО уничтожили 47 дронов, пытавшихся ударить по городу.
На этом фоне аэропорты Московского региона Внуково, Домодедово и Жуковский временно ограничивали прием и отправку рейсов. По данным на 21:42 все воздушные гавани вернулись к штатной работе.
Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».