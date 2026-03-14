Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

Почти 300 БПЛА атаковали регионы России

Силы ПВО за 10 часов уничтожили над регионами России 280 дронов
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские силы ПВО (противовоздушной обороны) за 10 часов уничтожили над восемью регионами страны 280 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ на канале в мессенджере Max.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 11:00 до 21:00. БПЛА пытались атаковать Брянскую, Калужскую, Белгородскую, Тверскую, Смоленскую и Курскую области, Краснодарский край и Московский регион.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации еще трех БПЛА противника, летевших к столице. Таким образом, за субботу, 14 марта, средства ПВО уничтожили 47 дронов, пытавшихся ударить по городу.

На этом фоне аэропорты Московского региона Внуково, Домодедово и Жуковский временно ограничивали прием и отправку рейсов. По данным на 21:42 все воздушные гавани вернулись к штатной работе.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!