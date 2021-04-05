МИД Украины выступает против денонсации Харьковских соглашений

МИД Украины выпустил заявление, в котором говорится о несогласии денонсировать Соглашения между Российской Федерацией и Украиной по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины (Харьковские соглашения), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретарь украинского МИД Олега Николенко.

«Наши аргументы таковы: соглашение фиксирует временный характер базирования ЧФ, оставляет действующим обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации, обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины. Нарушение положений соглашения предоставляет нам дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма», — заявил Николенко.

Идею денонсировать Харьковские соглашения внесли на рассмотрение в Верховную раду депутаты от правящей партии «Слуга народа», а до этого секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Службе безопасности Украины поручено проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений. В отношении депутатов, которые голосовали за заключение этих соглашений, может быть возбуждено уголовное дело за государственную измену.

В частности, экс-премьеру Украины Николаю Азарову Государственным бюро расследований Украины предъявлено подозрение в госизмене.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.