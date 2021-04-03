В Госдуме отреагировали на подготовку Украины и НАТО к войне с Россией

В Государственной думе оценили слова украинского представителя в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексея Арестовича, заявившего, что учения Североатлантического альянса Defender Europe 2021 нужны для отработки войны с Россией.

Так, депутат от Крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости подчеркнул, что после таких слов Запад не сможет отрицать агрессивную сущность НАТО. Он посоветовал альянсу изучить историю Великой Отечественной войны перед началом военных шагов в сторону России.

«Последствия для агрессора будут весьма плачевны», – подчеркнул Шеремет.

Другой депутат Госдумы Руслан Бальбек в разговоре с RT отметил, что подобными заявлениями Киев пытается показать свою значимость.

«Это попытка потянуть одеяло на себя и показать свою значимость, мол, только из-за Украины альянс сформировал группировку и готовится дать бой России по всем фронтам», – прокомментировал Бальбек слова Арестовича.

Российский депутат также добавил, что НАТО регулярно проводит военные учения, для альянса это способ «заработать на обеспечении войск».

«Наивно со стороны Киева верить в то, что европейские союзники будут воевать за интересы президента Зеленского», – отметил Бальбек.

Ранее представитель Украины в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения НАТО Defender Europe 2021 нужны для отработки войны с Россией. Дипломат пояснил, что на акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается «война с Россией».

В мае-июне текущего года НАТО проведет крупнейшие со времен холодной войны учения Defender Europe 2021. Планируется отработать оборонительные и наступательные действия в Восточной Европе и Прибалтике. Североатлантический альянс приглашает Грузию, Молдову и Украину поучаствовать в учениях в качестве партнеров.