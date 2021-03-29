Два самолета Ту-142 пролетели над тремя морями

Два самолета Ту-142 пролетели над Северным морем и в Северо-Восточной Атлантике, над Баренцевым морем. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

«Экипажи двух дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили плановый полет над акваторией Северного моря и в Северо-Восточной Атлантике», — говорится в сообщении.

После полета летчики сели на аэродроме Кипелово в Вологодской области.

Полет проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. Их сопроводили истребители Су-33. Длительность полета достигла 11 часов.

Экипажи дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Ранее два российских стратегических ракетоносца Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями. В министерстве уточнили, что длительность полета составила более восьми часов.