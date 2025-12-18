Верховный суд определил статус Долиной

Певица Лариса Долина, согласно экспертизе, является жертвой преступления. Об этом говорится в решениях Верховного суда (ВС) России, их цитирует РИА Новости.

Суд установил, что единственном ее мотивом было сохранение своей безопасности.

«В данном случае Долина ... является жертвой преступления, так как единственным ее мотивом являлось сохранение своей безопасности», — говорится в документах.

До этого в Верховном суде России заявили, что нижестоящие суды по делу о продаже квартиры певицы Долиной неправильно применили статью Гражданского кодекса РФ о недействительности сделки.

При этом, согласно документу ВС, выводы психиатрической экспертизы в данном деле недостаточны для установления всех обстоятельств ее поведения в момент продажи квартиры. Кроме того, в решении ВС указано, что от прохождения дополнительной экспертизы, уже в рамках гражданского судебного разбирательства, артистка отказалась.

16 декабря Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Полиной Лурье. Дело о выселении народной артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил Долиной продолжать жить в этой квартире до решения суда второй инстанции.

