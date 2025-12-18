На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина питалась только куриной грудкой с цветной капустой и получила панкреатит

OC: у китаянки развился панкреатит из-за куриной грудки с цветной капустой
Shutterstock/FOTODOM

В Китае 25-летняя женщина была госпитализирована с острым панкреатитом после длительного соблюдения крайне ограниченной диеты, пишет Oddity Central. В течение почти шести месяцев она питалась исключительно вареной куриной грудкой и овощами, практически полностью исключив жиры из рациона.

Китаянка активно делилась процессом похудения в социальных сетях и получила от подписчиков прозвище «богиня самодисциплины». Основу ее меню составляли куриная грудка и цветная капуста, изредка — небольшой кусок вареного картофеля.

Несмотря на достигнутый результат в снижении веса, у женщины постепенно появились тревожные симптомы: сильная усталость, слабость и ухудшение внешнего вида кожи. Эти признаки она проигнорировала, а позже была экстренно доставлена в больницу с сильными болями и спазмами в животе.

Медицинское обследование показало, что уровень амилазы в ее крови превышал норму в десять раз. Повышенная концентрация этого фермента привела к воспалению поджелудочной железы и развитию острого панкреатита — состояния, при котором орган начинает повреждать сам себя.

По мнению врачей, причиной заболевания стала длительная низкожировая диета. Специалисты напомнили, что снижение веса должно происходить за счет умеренного дефицита калорий при сохранении сбалансированного питания. Экстремальные и однообразные диеты, даже основанные на «полезных» продуктах, могут серьезно нарушить работу организма и привести к опасным последствиям для здоровья.

Ранее кожа женщины стала оранжевой, потому что она ела по пять морковей в день.

