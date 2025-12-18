Глава ЕК заявила, что «никто не покинет саммит» до принятия решения по активам России

Фон дер Ляйен: никто не уйдет с саммита ЕС до решения о финансировании Украины

Вопрос об экспроприации активов России под видом «репарационного кредита» Украине остается в повестке саммита Евросоюза. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

По ее словам, вопрос экспроприации активов России под видом «репарационного кредита» Украине остается на повестке саммита Евросоюза.

«Мы будем обсуждать две опции — финансирование Украины из бюджета, под который будет использован общеевропейский заем, либо «репарационный кредит», основанный на активах России», — заявила глава ЕК.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что «никто не покинет саммит» до того момента, пока не будет решен вопрос о финансировании украинской стороны.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники в институтах ЕС сообщило, что руководство Евросоюза будет расценивать как катастрофу для ЕС и Украины провал плана конфискации активов России под прикрытием схемы «репарационного кредита».

Решение по выделению средств для Украины на 2026–2027 годы будет приниматься на саммите ЕС 18–19 декабря. В документе Еврокомиссии указаны два пути финансирования Украины в ближайшие два года: выдача так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ и заимствования ЕС.

Ранее премьер Бельгии раскрыл, чем обернется изъятие замороженных активов России.