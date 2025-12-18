На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мошенники силой женили мужчин, заставляли уйти на СВО и похищали выплаты

В Чувашии задержали мошенников, отнимавших деньги у участников СВО
В Чувашии накрыли участников схемы по отъему денег у участников СВО. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным полиции, организатором стал 49-летний мужчина, который ранее уже привлекался к ответственности. Вместе со знакомым он выискивал людей с зависимостью от алкоголя и втирался к ним в доверие.

Позже, угрожая расправой, они заставляли мужчин вступать в браки с, предположительно, ранее оказывавшими услуги непристойного характера женщинами. После этого пострадавшие заключали контракт для участия в СВО.

В результате участники схемы получали выплаты и реализовали недвижимость пострадавших.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о хищении чужого имущества, на данный момент идет расследование. Известно, что 49-летний фигурант уже отбывал срок за риелторское мошенничество. Схему об отъеме денег у участников СВО он разработал после освобождения. Его напарник привлекался за организацию занятий проституцией.

Ранее вымогатели заставили петербуржца пойти на СВО и отдать им причитающиеся выплаты.

