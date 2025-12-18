На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России заявили о готовности к появлению истребителей F-35 у Турции

Аналитик Коновалов: Россия была готова к тому, что Турция откажется от С-400
Россия готова к возможному появлению у Турции американских истребителей F-35 на фоне намерений Анкары отказаться от российских комплексов С-400. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Иван Коновалов.

«Мы были готовы к тому, что он (F-35. – «Газета.Ru») появится. Я бы не стал соотносить возможности нашей боевой авиации с F-35. Он не особо показал серьезные возможности, кроме, пожалуй, малозаметности. То есть маневренность у него не такая высокая, как у наших, например, боевых самолетов современных. Управляемость тоже вызывает споры», — подчеркнул эксперт.

Коновалов напомнил, что американцы в течение длительного времени «давили» на Турцию по вопросу приобретения у России систем С-400, выступая против такой сделки. По мнению аналитика, решение Анкары отказаться от российских систем ПВО в пользу приобретения у американцев самолетов F-35 говорит об «очевидной договоренности» турецкой стороны с президентом США Дональдом Трампом.

«Трамп любит такие сделки. Он это предъявит, естественно, как очередное достижение Соединенных Штатов», — отметил военный аналитик.

Эксперт также отметил, что в истории были случаи, когда приобретенное у той или иной страны вооружение впоследствии возвращали обратно. В 1997 российская сторона хотела поставить системы С-300 на Кипр, однако Турция выступила против, напомнил Коновалов.

«В итоге их перебросили в Грецию. Кипр их не получил», — отметил Коновалов.

Турция ведет с Россией переговоры о возврате купленных в 2017 году зенитных ракетных комплексов С-400, которые не использует из-за противодействия со стороны НАТО, пишет Bloomberg. По данным издания, вопрос обсуждался на недавней встрече президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Ашхабаде. Потенциальная сделка поможет Анкаре улучшить отношения с Вашингтоном и получить разрешение на закупку истребителей F-35, поставки которых были заблокированы именно из-за российской ракетной системы. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили, что в США простаивают оплаченные Турцией F-35.

Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
