Эксперт рассказал, как отказ Турции от С-400 скажется на отношениях с Россией

Возможный отказ Турции от российских систем С-400 вряд ли изменит отношения Анкары с Москвой, поскольку две страны играют «очень серьезную роль» на Черном море, на Ближнем Востоке и на Кавказе. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Иван Коновалов.

«Я не думаю, что это как-то повлияет на общую ситуацию, потому что для российской стороны турецкие партнеры, в общем-то, понятны и то, из чего их политика исходит, понятно», — отметил аналитик.

По словам Коновалова, Турция в вопросе о приобретении у США истребителей F-35 преследует свои национальные интересы. При этом эксперт напомнил, что такие самолеты есть и у других стран НАТО, поэтому к потенциальной сделке Анкары с Вашингтоном следует относиться спокойно.

Турция ведет с Россией переговоры о возврате купленных в 2017 году зенитных ракетных комплексов С-400, которые не использует из-за противодействия со стороны НАТО, пишет Bloomberg. По данным издания, вопрос обсуждался на недавней встрече президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Ашхабаде. Потенциальная сделка поможет Анкаре улучшить отношения с Вашингтоном и получить разрешение на закупку истребителей F-35, поставки которых были заблокированы именно из-за российской ракетной системы. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Турция ждет Путина с официальным визитом.