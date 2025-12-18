На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказал, как отказ Турции от С-400 скажется на отношениях с Россией

Аналитик Коновалов: появление F-35 у Турции не повлияет на отношения с Россией

Возможный отказ Турции от российских систем С-400 вряд ли изменит отношения Анкары с Москвой, поскольку две страны играют «очень серьезную роль» на Черном море, на Ближнем Востоке и на Кавказе. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Иван Коновалов.

«Я не думаю, что это как-то повлияет на общую ситуацию, потому что для российской стороны турецкие партнеры, в общем-то, понятны и то, из чего их политика исходит, понятно», — отметил аналитик.

По словам Коновалова, Турция в вопросе о приобретении у США истребителей F-35 преследует свои национальные интересы. При этом эксперт напомнил, что такие самолеты есть и у других стран НАТО, поэтому к потенциальной сделке Анкары с Вашингтоном следует относиться спокойно.

Турция ведет с Россией переговоры о возврате купленных в 2017 году зенитных ракетных комплексов С-400, которые не использует из-за противодействия со стороны НАТО, пишет Bloomberg. По данным издания, вопрос обсуждался на недавней встрече президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Ашхабаде. Потенциальная сделка поможет Анкаре улучшить отношения с Вашингтоном и получить разрешение на закупку истребителей F-35, поставки которых были заблокированы именно из-за российской ракетной системы. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Турция ждет Путина с официальным визитом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами