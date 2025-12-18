Орбан пообещал, что саммит ЕС не сможет принять решение конфисковать активы России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предстоящий саммит Евросоюза не сможет принять решение об изъятии замороженных активов России, поскольку для этого не наберется нужного числа голосов. Его слова приводит ТАСС.

«Вчера вечером я увидел, что набирается достаточное количество стран, которые выступают против такого решения, и мы сможем собрать достаточное число голосов, чтобы его заблокировать», — сообщил Орбан.

По словам премьера, если этот вопрос будет вынесен на голосование, то не наберет достаточного числа голосов. В связи с этим он предположил, что «вопрос снят с повестки дня».

До этого премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что изъятие замороженных активов России является потенциальным нарушением международного права, такого не происходило даже во времена Второй мировой войны.

Он подчеркнул, что весь Евросоюз должен взять на себя финансовые риски в случае принятия решения, поскольку сумма компенсаций в судах может значительно превысить сумму изъятых активов. Брюссель настаивает, чтобы с ним разделили «полную финансовую ответственность» за весь риск, который на данный момент остается неизвестным.

Ранее глава ЕК заявила, что «никто не покинет саммит» до принятия решения по активам России.