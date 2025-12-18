Литва намерена в два раза повысить тариф на транзит газа в Калининград

С 2026 года Литва намерена поднять цену на транзит газа по своей территории в Калининградскую область в два раза. Об этом сообщил глава Госсовета по регулированию энергетики республики Ренатас Поцюс, передает Sputnik.
Как отмечается в сообщении, если сейчас Россия платит по десятилетнему контракту, который истекает 1 января, около €13 млн ежегодно, то с 2026 года литовская госкомпания Amber Grid намерена получать от «Газпрома» €29 млн.
Причиной такого решения Литвы он назвал якобы «несоответствие цены затратам Литвы» и «соблюдение тарифов ЕС».
В октябре сообщалось, что Европа расстроена тем, что платит за российский газ больше, чем дает Украине в рамках финансовой поддержки Киева. Об этом заявлял президент Литвы Гитанас Науседа.
По его словам, 13% импорта газа в Европе идет из России.
Глава государства также похвастался, что Литва якобы «разорвала все связи с Россией» еще в 2022 году.
В конце сентября директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников отметил, что идея об отказе от импорта российских энергоресурсов к 2027 году ударит по благосостоянию жителей Европы.
Ранее глава МИД Литвы заявил, что Россия не заплатила за «оккупацию» Балтии.