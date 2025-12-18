Верховный суд назвал рыночную стоимость квартиры Долиной

Верховный суд России (ВС) пересмотрел оценку квартиры Ларисы Долиной. Об этом говорится в решениях ВС России, которые цитирует РИА Новости.

Как отмечается в материале, стоимость квартиры по оценке экспертизы, которую предоставила певица, составляла 205,5 млн рублей, но экспертиза, которая была проведена в рамках уголовного дела, снизила рыночную цену до 138 млн рублей. Это, по мнению Верховного суда, подчеркивает важность объективных оценочных подходов.

Кроме того, в суде указали на другие ошибки нижестоящих судов в деле Долиной. Так, нижестоящие суды по делу о продаже квартиры певицы неправильно применили статью Гражданского кодекса РФ о недействительности сделки. При этом, согласно документу, выводы психиатрической экспертизы в данном деле недостаточны для установления всех обстоятельств ее поведения в момент продажи квартиры. Кроме того, в решении ВС указано, что от прохождения дополнительной экспертизы, уже в рамках гражданского судебного разбирательства, артистка отказалась.

16 декабря Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о квартире Ларисы Долиной, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Полиной Лурье. Дело о выселении народной артистки из спорного жилья направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. При этом ВС разрешил Долиной продолжать жить в этой квартире до решения суда второй инстанции.

Ранее стало известно об одном решении Долиной, которое она изменила перед самым судом.