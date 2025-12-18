«Зажало ногу»: в Алтайском крае трактор протаранил авто с медиками

В Алтайском крае трактор врезался в автомобиль с медиками. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«60-летний водитель К-700 сдавал назад и не увидел «Газель». 51-летней женщине зажало ногу, спасатели освободили ее и отправили в больницу», — говорится в публикации.

На кадрах с места ДТП видно, что автомобиль экстренных служб получил повреждения: у транспорта смят кузов, разбито лобовое стекло, капот и бампер. На фото также заметно, что в момент столкновения детали от машин разлетелись по дороге. На месте ДТП собрались люди.

До этого в Москве перевернулась скорая с медиками. Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что в момент аварии автомобиль экстренных медицинских служб приземлился на боковую часть. В результате произошедшего машина получила повреждения: у транспорта смят кузов и разбито лобовое стекло. На фото также видно, что автомобиль разбился в результате столкновения с легковой машиной.

Ранее ДТП парализовало движение в Москве.