Врач назвала три главные ошибки в душе

HuffPost: антибактериальное мыло и горячая вода в душе вредят коже
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Слишком горячая вода, антибактериальное мыло и избыточный уход — самые распространенные ошибки, которые люди совершают во время мытья тела в душе. Об этом дерматолог Николь Негбенебор из Медицинского центра Университета Риверсайд предупредила в беседе с издание HuffPost.

Врач объяснила, что горячий душ разрушает защитный барьер кожи, из-за чего она становится сухой, раздраженной и более чувствительной. По этой же причине специалистка советует отказаться от антибактериального мыла и выбирать средства без запаха, которые меньше пересушивают кожу.

Негбенебор также раскритиковала популярный в соцсетях совет использовать в душе два очищающих средства подряд — сначала на масляной, затем на водной основе. По ее словам, такой подход избыточен и не приносит дополнительной пользы. Вместо этого врач рекомендует ограничиться обычным гелем для душа, а уже после мытья наносить на кожу масло или увлажняющее средство.

Отдельно дерматолог призвала с осторожностью относиться к скрабам и отшелушивающим средствам. Их можно использовать, но если кожа становится сухой, стянутой или начинает шелушиться, от таких процедур лучше временно отказаться. В качестве более мягкой альтернативы специалистка назвала пилинги на основе молочной или гликолевой кислоты.

Ранее была названа частая ошибка при смене постельного белья.

